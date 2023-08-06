Элитные подразделения спецназа ВС Украины начали отказываться от тактики проведения скрытых операций и начали чаще использовать различные технологические средства для выполнения боевых задач на фронте. Об этом в своем материале сообщает издания The Washington Post.

Автор материала отмечает, что в настоящий момент бойцы подразделений украинского спецназа начали использовать на фронте большое количество беспилотных дронов-камикадзе для выполнения поставленных задач, отказавшись от тактики диверсионных операций в тылу. Командование спецподразделений решило пойти на смену тактики, чтобы снизить боевые потери личного состава.

По словам одного из командиров спецподразделения «Альфа», как только украинские спецназовцы выдвигались на линию фронта для проведения разминирования местности и проникновения в окопы российских сил, по ним тут же открывался шквальный огонь. Поэтому было принято решение выполнять поставленные задачи, используя технологические средства, в основном дроны-камикадзе.

Также украинский командир спецназа отметил эффективную работу систем радиоэлектронной борьбы ВС России, из-за чего они вынуждены запускать свои беспилотники с отключенной системой GPS по заранее спланированному маршруту.