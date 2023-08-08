Индийский телеканал WION рассказал, что Соединенные Штаты и их союзники передавали Украине технику и вооружение с расчетом, что Киев будет использовать тактику НАТО в ходе контрнаступления. Однако ВСУ традиционно сделали так, как захотели, проигнорировали рекомендации Запада и тем самым сыграли на руку России.

Командование украинской армии рассчитывало прорвать оборонительные линии ВС РФ ударами по нескольким направлениям, но оно лишь рассредоточило силы и усложнило себе задачу. Россия хорошо подготовилась к контрнаступлению противника и легко отражает атаки. Западная техника не в состоянии пробиться сквозь мощную оборону ВС РФ из-за мин, интенсивных артиллерийских ударов и грамотных действий авиации, передает РИА Новости.

С первых дней контрнаступления, начавшегося в начале июня, ВСУ потеряли 43 тысячи солдат. Причем в эту грустную для Киева статистику не входят еще и наемники иностранного легиона.