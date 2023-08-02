В ответ на военную помощь Запада Украина ведет себя все более нагло и агрессивно. Ее властные структуры откровенно хамят в адрес тех, кто ей помогает, вызывая серьезные сомнения в признательности за поддержку, пишет американское издание Washington Examiner.

«Украина продолжает хамить в сторону Запада, несмотря на продолжающуюся иностранную помощь», – отметил автор публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru.

Киев должен быть признателен, так как только помощь западных стран дает возможность ВСУ продолжать участие в боевых действиях. Однако вместо этого она оскорбляет США и их союзников. В скором будущем это может стать причиной отказа НАТО от дальнейшей поддержки или значительного ее сокращения.

Напомним, в Польше обвинили Украину в неблагодарности за поставки оружия от западных стран. Президент Владимир Зеленский ответил, что эти поставки недостаточны. Также представители киевского режима назвали обвинения Варшавы неприемлемыми и лживыми.