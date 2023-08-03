На Южно-Донецком направлении ВС РФ перешли в атаку в районе Урожайного, но это позволило лишь остановить попытки наступления противника без особого продвижения вперед, пишет телеграм-канал WarGonzo.

ВС РФ продолжают вести напряженные бои и в районе Авдеевки и Марьинки. Так, они пошли в наступление у населенного пункта Веселое, все ближе подбираясь к авдеевской крепости с северо-восточного направления.

ВСУ также предпринимают попытки прорыва. Им удалось достичь локального успеха у Никольского, откуда подразделения будут пытаться продвигаться к Волновахе. Этот населенный пункт стратегически важен, так как дает возможность атаковать как на Южно-Донецком, так и на Запорожском направлениях.