Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Южно-Донецком направлении ВС РФ перешли в атаку в районе Урожайного, но это позволило лишь остановить попытки наступления противника без особого продвижения вперед, пишет телеграм-канал WarGonzo.

ВС РФ продолжают вести напряженные бои и в районе Авдеевки и Марьинки. Так, они пошли в наступление у населенного пункта Веселое, все ближе подбираясь к авдеевской крепости с северо-восточного направления.

ВСУ также предпринимают попытки прорыва. Им удалось достичь локального успеха у Никольского, откуда подразделения будут пытаться продвигаться к Волновахе. Этот населенный пункт стратегически важен, так как дает возможность атаковать как на Южно-Донецком, так и на Запорожском направлениях.

Вам может понравиться

Царев: Вашингтон опасается, что Зеленский втянет США в вооруженное столкновение с Россией

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, что Вашингтон совершенно не хочет вступать в противостояние с Россией. Однако киевский режим делает все возможное, чтобы втянуть в конфликт США. Украина стремится продлить

Татьяна Мусульбес после расставания с Романом Капаклы заявила о недовольстве своей внешностью

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес активно занимается своим личным блогом. Со своими подписчиками она делится многими подробностями о себе. Недавно стало известно, что экс-звезда телестройки рассталась со своим парнем

Российские специалисты вырастили арбуз в Антарктиде

На станции Восток в Антарктиде российские ученые смогли успешно вырастить арбузы. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Исследователи 68-й Российской антарктической экспедиции совместно со специалистами из