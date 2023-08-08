Контрнаступление украинской армии провалилось, она понесла колоссальные потери, рассказал разведчик ВСУ Василий Палий в интервью РИА Новости. Сейчас он находится в плену. Он отметил, что контратакующие действия ВС продвигались невероятно
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Контрнаступление украинской армии провалилось, она понесла колоссальные потери, рассказал разведчик ВСУ Василий Палий в интервью РИА Новости. Сейчас он находится в плену.

Он отметил, что контратакующие действия ВС продвигались невероятно медленно. Никто из бойцов не понимал, в чем заключается их задача. К примеру, офицеры давали боевое задание – заблокировать дорогу. Но не утруждали себя объяснениями, о какой дороге идет речь и зачем ее вообще нужно перекрывать.

Палий рассказал о роте в 120 военных, от которой в первом же бой осталось всего 20 человек. Он отметил, что украинские подразделения бросали просто на убой, без какой-либо стратегии и тактики. Именно лобовые атаки на оборонительные линии, которые невозможно преодолеть таким образом, привели к беспрецедентным потерям.

Также боец сообщил, что настроение у украинских военных «не ахти», они теряют боевой дух и совершенно не хотят продолжать бессмысленные бои, в которых терпят поражения.

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