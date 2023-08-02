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В ночь на 2 августа, около 2:50 в Киеве прогремел первый взрыв. По сообщениям местных властей, это сработала система противовоздушной обороны.

Кроме того, еще три мощных взрыва сотрясли украинскую столицу на протяжении следующих 10 минут. Мэр города Виталий Кличко изначально заявлял об отсутствии разрушений, но позже сообщил, что взрывы попали по объектам на территории Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и области еще до первого взрыва. Она продолжалась около часа.

В 7:28 по всей территории Украины вновь объявили тревогу. По сообщениям мониторинговых ресурсов, она связана со взлетом с аэродрома Саваслейка истребителя МиГ-31К с ракетой «Кинжал».

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