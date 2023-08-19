В Махачкале 14 августа произошел взрыв на складе, где хранилось большое количество селитры. По словам руководителя АЗС «Нафта 24» Ибрагима Шамхалова, на территории заправочной станции остались целыми все емкости с газом и бензином, благодаря соблюдению всех норм безопасности.

Шамхалов выразил соболезнования всем пострадавшим от трагедии, которая потрясла не только жителей Дагестана, но и всей России. По его словам, федеральные каналы распространяют непроверенную информацию, в которой утверждают, что взрыв в Махачкале произошел на АЗС.

Однако Шамхалов демонстрирует, что на территории его автозаправочной станции соблюдались все нормы пожарной безопасности, благодаря чему удалось избежать еще большей трагедии. Сразу после взрыва склада с селитрой огонь перебросился и на территорию заправки, но был вовремя локализован.

«На самой АЗС ничего не взрывалось… Просто если бы хоть что-то было не по нормативам – вся АЗС тоже взлетела бы на воздух. И жертв было бы гораздо больше» – резюмировал Шамхалов в своем видеообращении, опубликованном в Телеграм-канале «Что там у дагестанцевV».