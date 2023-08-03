Запад старается отделить патриотическую часть населения Сербии от государства и настроить её против действующей власти, которая старается строить взаимовыгодные отношения с Россией. Об этом телеканалу РТС рассказал президент Сербии Александр Вучич – сообщает ТАСС.

По его словам, для своей пропаганды страны Запада могут использовать в том числе и мессенджер Telegram. Схема такая: в мессенджере создаётся якобы пророссийский канал, в котором “вторая, третья новость” направлены против сербского президента. Вучич уточнил, что к России такая пропаганда не имеет никакого отношения. После детального изучения канала эксперты приходят к мнению, что он создан на территории одного из соседних с Сербией государств, которое “очень любит и клянётся в верности НАТО” – сказал Вучич не уточнив при этом, о какой стране идёт речь.

Сербский президент также добавил, что Белград находится на пути в Евросоюз, но это не значит, что он готов разрывать исторически сформировавшиеся крепкие отношения с какими-либо государствами.