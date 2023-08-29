Луна войдет в точку перигея в ночь с 30 на 31 августа, приблизившись к планете Земля на расстояние в 357 181 км. Примечательно, что 1 августа естественный спутник Земли уже
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Луна войдет в точку перигея в ночь с 30 на 31 августа, приблизившись к планете Земля на расстояние в 357 181 км. Примечательно, что 1 августа естественный спутник Земли уже проходил точку перигея. Таким образом, в последний месяц лета состоится сразу два Суперлуния.

По мнению ученых, сильные «гравитационные толчки», происходящие в момент сближения Луны с Землей, могут нарушить стабильность недр планеты, что может запустить череду разрушительных природных катаклизмов. В первую очередь, ученые опасаются серии разрушительных землетрясений.

Как следует из анализа, проведенного российским математиком Михаилом Ковалевым, рост сейсмической активности на планете Земля напрямую зависит от естественного спутника – Луны. Поверхность нашей планеты состоит примерно из двадцати больших и малых литосферных плит, находящихся в постоянном движении и взаимодействующие друг с другом. При этом напряжение, возникающее в результате их взаимодействия, высвобождаются в виде землетрясений.

Вам может понравиться
Российские танки еще советского производства оказались лучше немецких боевых машин Leopard, которые западные страны поставили вооруженным силам Украины для контрнаступления. Об этом в своем материале сообщает польское издание Defense24. Автор

Defense24: броня российских танков Т-54 оказалась крепче, чем Leopard 1 ВС Украины

Российские танки еще советского производства оказались лучше немецких боевых машин Leopard, которые западные страны поставили вооруженным силам Украины для контрнаступления. Об этом в своем материале сообщает польское издание Defense24. Автор
Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан, находящихся в Китае, проявлять осторожность из-за увеличивающихся беспорядков в связи с вопросом о сбросе радиоактивной воды из АЭС «Фукусима-1». Сообщает об этом агентство

МИД Японии призвал японцев к осторожности в Китае из-за протестов по «Фукусиме-1»

Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан, находящихся в Китае, проявлять осторожность из-за увеличивающихся беспорядков в связи с вопросом о сбросе радиоактивной воды из АЭС «Фукусима-1». Сообщает об этом агентство
Украинская армия израсходовала более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров с начала активных боевых действий, что привело к опустошению стратегических запасов НАТО. Об этом в своем материале сообщает журналист

WP: ВС Украины израсходовали 2 млн снарядов НАТО с начала конфликта, опустошив склады альянса

Украинская армия израсходовала более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров с начала активных боевых действий, что привело к опустошению стратегических запасов НАТО. Об этом в своем материале сообщает журналист