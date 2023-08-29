Луна войдет в точку перигея в ночь с 30 на 31 августа, приблизившись к планете Земля на расстояние в 357 181 км. Примечательно, что 1 августа естественный спутник Земли уже проходил точку перигея. Таким образом, в последний месяц лета состоится сразу два Суперлуния.

По мнению ученых, сильные «гравитационные толчки», происходящие в момент сближения Луны с Землей, могут нарушить стабильность недр планеты, что может запустить череду разрушительных природных катаклизмов. В первую очередь, ученые опасаются серии разрушительных землетрясений.

Как следует из анализа, проведенного российским математиком Михаилом Ковалевым, рост сейсмической активности на планете Земля напрямую зависит от естественного спутника – Луны. Поверхность нашей планеты состоит примерно из двадцати больших и малых литосферных плит, находящихся в постоянном движении и взаимодействующие друг с другом. При этом напряжение, возникающее в результате их взаимодействия, высвобождаются в виде землетрясений.