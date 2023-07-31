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Всю передовую электронику с танков Abrams снимут ещё до того, как бронетехника попадёт на фронт. Таким образом, ВСУ получат “упрощённую версию” американских танков. Об этом пишет издание Newsweek – передаёт РИА “Новости”.

По данным издания, танки, на которых не будет установлена часть систем, дающих преимущество наводчику и командиру, можно будет быстрее бросить на линию боевого соприкосновения. Это связано с тем, что обучение экипажа управлять такими “абрамсами” будут проводить гораздо быстрее.

Ранее СМИ сообщали, что первые танки Abrams поступят на Украину уже осенью. До этого их направят из США в ФРГ. Там они должны пройти модернизацию. Newsweek называет “абрамсы” сложными по сравнению с другими танками боевыми высокотехнологичными платформами.

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