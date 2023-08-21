21 августа на аэродром «Шайковка» Калужской области была осуществлена атака со стороны ВСУ. Но атака была предотвращена. Отмечается, что гражданский коптер был модернизирован в беспилотный летательный аппарат, усиленный батареей с
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21 августа на аэродром «Шайковка» Калужской области была осуществлена атака со стороны ВСУ. Но атака была предотвращена. Отмечается, что гражданский коптер был модернизирован в беспилотный летательный аппарат, усиленный батареей с большей емкостью и несущий боевую часть. Дрон был сбит российскими средствами РЭБ.

Отмечается, что в районе 8 утра по московскому времени на территории аэродрома произошло падение вражеского беспилотника. На месте падения БПЛА образовалась воронка, а затем началось возгорание. Пожар потушили работники аэродрома без привлечения службы спасения.

В результате инцидента никто не пострадал. От падения дрона никаких серьезных разрушений нет. По неподтвержденной информации, повреждения получил находящийся на аэродроме самолет, который давно уже не использовался.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об обнаружении вражеского БПЛА в Кировском районе. По его словам, российским средствам ПВО удалось отразить атаку. Пострадавших и разрушений нет.

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