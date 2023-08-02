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На юге Одесской области произошли сильные пожары на объектах, которые атаковали беспилотники-камикадзе «Герань-2». Об этом сообщил глава военной областной администрации Олег Кипер.

Он заявил, что сильное возгорание было зафиксировано на нескольких промышленных объектах и на портовой инфраструктуре. Все экстренные службы прибыли на места ударов своевременно и сейчас занимаются ликвидацией последствий.

Ранее сообщалось о взрывах в Измаиле Одесской области, где находится один из самых крупных портов Украины на Дунае. Туда 1 августа пыталось прорваться грузовое судно из Израиля.

Кроме того, в Одесской области работала система ПВО, в настоящий момент известно об одном сбитом дроне. Остальные достигли своих целей.

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