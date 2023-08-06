На Запорожском направлении противник продолжает пытаться атаковать позиции подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в надежде нащупать слабое место для подтягивания основных резервов и совершения прорыва. Утром 6 августа резко обострилась обстановка на Времевском выступе. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, рано утром противник силами до двух мотопехотных взводов при поддержке танков перешел в атаку на Времевском выступе. Противник штурмовал позиции ВС России в направлении населенного пункта Урожайное, однако понес значительные потери и был вынужден отойти на исходные позиции. Две попытки штурма со стороны подразделений ВС Украины были отбиты российскими бойцами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Напомним, что широкомасштабное контрнаступление украинской армии началось еще 4 июня, однако значительных территориальных успехов противнику добиться не удалось. При этом ВСУ уже потеряли до трети предоставленной западными странами бронетехники.