Руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщил о пресечении российскими военными попытки ВСУ форсировать реку Мокрые Ялы.

В районе населенного пункта Макаровка в ДНР боевики попытались перебраться на другой берег водоема, но попали под огонь гаубичной артиллерии.

Также ВС РФ пресекли попытку начать атаку в направлении населенного пункта Никольское. Там артиллерийскими ударами уничтожено несколько минометных расчетов противника и личный состав пехотных подразделений.

Две диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытались прорваться в сторону Урожайного, но и там российские ВС сработали бдительно и четко. Они своевременно обнаружили противника и вынудили его вернуться на исходные позиции.