Грибы низкого качества, которые собраны в экологически опасных районах, могут ускорить старение мозга. Все дело в том, что они провоцируют интоксикацию организма, а она, в свою очередь, негативно влияет на
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Грибы низкого качества, которые собраны в экологически опасных районах, могут ускорить старение мозга. Все дело в том, что они провоцируют интоксикацию организма, а она, в свою очередь, негативно влияет на мыслительный орган.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что грибы нужно правильно заготавливать, так как в противном случае в них могут остаться токсины. Кроме того, собирать их без наличия соответствующего опыта нельзя, так как можно принести домой ложные грибы, вызывающие тяжелое отравление.

Идеальный вариант – приобрести тепличные шампиньоны. Их многие не любят из-за отсутствия характерного грибного вкуса и аромата, но зато они абсолютно безопасны для здоровья.

Помимо грибов, быстрое старение мозга провоцируют жареные продукты и сладости. Самым же опасным его врагом является спиртное, провоцирующее алкогольную энцефалопатию, то есть гибель клеток мыслительного органа в результате их серьезного повреждения.

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