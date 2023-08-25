В национальном календаре прививок заложено 11 вакцин, предназначенных для защиты от различных инфекций. Тем не менее, определенные, в том числе и опасные болезни, не входят в этот перечень. Родители могут самостоятельно принимать решение о вакцинации против них. Об этом рассказал эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Роман Иванов.

Одной из важных прививок, на которую стоит обратить внимание, является вакцинация против гепатита А. Этот вирус передается через пищу и воду, вызывая симптомы, схожие с кишечной инфекцией. Характерно, что дети переносят гепатит А довольно легко, но он не становится хроническим, как другие виды гепатита. Процесс болезни может длиться несколько недель, и для него нет специфического лечения. Вакцинация против гепатита А не является обязательной, однако она позволяет избежать продолжительной болезни, снижая её тяжесть и риск осложнений.

К числу инфекционных заболеваний, которые могут оказаться опасными для детей, также относится менингококковая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Одним из серьезных осложнений этой инфекции является бактериальный менингит, который представляет собой воспаление оболочек головного и спинного мозга.