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Накануне в Воронеже произошло зверское убийство молодой девушки – ей перерезали горло в подъезде собственного дома. После смерти 27-летней девушки ее восьмилетний сын остался сиротой.

По словам соседей, молодая женщина переехала в этот дом совсем недавно, и никто не успел узнать ее хорошо. Однако первое впечатление она оставила положительное – всегда была доброжелательной и любезной. При этом жильцы дома отметили, что в момент убийства девушки никаких громких звуков насилия слышно не было.

Стало известно, что погибшая женщина работала фитнес-тренером. По словам депутата Воронежской городской Думы Артема Рымаря, он приходил на персональные тренировки к погибшей девушке. Он выразил соболезнование родным и близком убитой и заявил, что знал ее как доброго человека, чуткого тренера и любящую мать.

В настоящий момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства и проводят розыскные мероприятия, чтобы найти убийцу молодой девушки.

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