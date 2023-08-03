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В районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области российские военные уничтожили технику противника с применением дронов-камикадзе «Ланцет». Военнослужащий с позывным «Фазан», который входит в состав подразделения «Осман» армейского спецназа ВС РФ, рассказал подробности.

Он отметил, что «Ланцеты» ежедневно применяются для отражения украинского наступления, которое стало провальным с первых своих дней. Беспилотники громят танки и БМП, бронетранспортеры и другие боевые машины противника, заставляя его отступать с крупными потерями.

По словам бойца, Киев продолжает бросать в бой все новые подразделения необученных резервистов, что демонстрирует его наплевательское отношение к своим гражданам.
Военный эксперт Рожин: "Ланцеты" на Запорожском направлении продолжают громить боевую технику ВСУ
Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись поражения «Ланцетами» брошенных бегущими с поля боя украинцами инженерной машины ИМР-2 и советского танка Т-72М1.

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