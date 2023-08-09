Военный эксперт Александр Михайлов прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского заблокировать российские порты. Он отметил, что подобные заявления лишь вынудят РФ более активно действовать у побережья Николаевской и Одесской областей.
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Военный эксперт Александр Михайлов прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского заблокировать российские порты. Он отметил, что подобные заявления лишь вынудят РФ более активно действовать у побережья Николаевской и Одесской областей.

Аналитик не исключил, что ВСУ продолжат запускать британские морские дроны, чтобы атаковать корабли Черноморского флота и гражданские суда.

«Но коэффициент полезного действия при применении британских средств совсем не тот, чтобы сказать, что слова Зеленского имеют реальную подоплеку. Скорее нужно перефразировать так, что если Украина продолжит в таком режиме применять эти британские вооружения, к концу года у нее не останется выхода в Черное море», – цитирует Михайлова портал Ura.ru.

Он отметил, что только Николаевская и Одесская области обеспечивают Киеву доступ к Черному морю, поэтому РФ будут более активно действовать в этих регионах. Что вряд ли закончится чем-то хорошим для Украины.

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