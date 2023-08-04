Новейшие ракеты РВВ-МД2, разработанные специально для истребителей пятого поколения Су-57, помогут обеспечить этим самолетам превосходство не только в воздухе, но и на земле. Они оснащаются двухдиапазонной головкой самонаведения, делая боезаряды невидимыми для противника, рассказал порталу «Царьград» военный эксперт Юрий Кнутов.

Ракеты будут неуязвимыми перед любыми активными воздействиями извне и тепловыми ловушками, к основным их особенностям также относится способность совершать маневры любой сложности прямо в полете. Так, чтобы атаковать противника, преследующего истребитель, не потребуется разворачиваться. Ракета сделает это сама и поразит вражеский самолет.

С подобным вооружением, которое технологически опережает разработки Соединенных Штатов на 5-10 лет, ВКС РФ смогут сразиться с любым противником. В текущем конфликте РФ получат неоспоримое преимущество перед украинской армией, не имеющей ни истребителей такого уровня, не средств для противодействия им.