Во время атаки надводных беспилотных аппаратов вооруженных сил Украины на военно-морскую базу в Новороссийске США обеспечивали украинских военных разведывательными данными и координировали пути следования дронов с помощью своих спутников. Об этом в беседе с корреспондентом «МК» заявил военный эксперт и капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.

По его словам, украинский безэкипажный надводный дрон мог успешно добраться до Новороссийска при условии его запуска из украинского порта, например Одессы, только в случае управления со спутника либо ретранслятора спутникового сигнала. Для координации пути следования надводных беспилотников ВСУ можно было использовать спутники Starlink или стратегический разведывательный беспилотный аппарат в качестве ретранслятора.

Военный эксперт подчеркнул, что украинские военные не располагают достаточными техническими средствами для безопасной проводки своих морских дронов через всю акватории Черного моря. Поэтому американские спутники без сомнения принимали участие в координации движения украинских дронов, которые впоследствии атаковали Новороссийск.