ВСУ никак не добьются успехов в контрнаступлении, но все же они продолжают бросать в бой свои подразделения, фактически их уничтожая. Военный эксперт Василий Дандыкин привел пример с Клещеевкой под Артемовском, которую Киев безуспешно пытается взять с самого начала контратакующих действий.

Российские ВС заняли все господствующие высоты вокруг населенного пункта и с легкостью отражают любые атаки противника. Командованию ВС задуматься бы и придержать резервы для более важных боевых действий, но они продолжают бросать личный состав в «мясные штурмы».

«Оставшиеся резервы было бы разумнее придержать. Но для противника какой-то ритуальный характер носит штурм Артемовска», – рассказал аналитик изданию «Известия».

Также он напомнил, что Киев вынуждал своих боевиков удерживать оборону Артемовска, когда в ней не было никакого практического смысла. Тогда ВСУ также понесли огромные потери.