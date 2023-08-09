ВСУ никак не добьются успехов в контрнаступлении, но все же они продолжают бросать в бой свои подразделения, фактически их уничтожая. Военный эксперт Василий Дандыкин привел пример с Клещеевкой под Артемовском,
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ВСУ никак не добьются успехов в контрнаступлении, но все же они продолжают бросать в бой свои подразделения, фактически их уничтожая. Военный эксперт Василий Дандыкин привел пример с Клещеевкой под Артемовском, которую Киев безуспешно пытается взять с самого начала контратакующих действий.

Российские ВС заняли все господствующие высоты вокруг населенного пункта и с легкостью отражают любые атаки противника. Командованию ВС задуматься бы и придержать резервы для более важных боевых действий, но они продолжают бросать личный состав в «мясные штурмы».

«Оставшиеся резервы было бы разумнее придержать. Но для противника какой-то ритуальный характер носит штурм Артемовска», – рассказал аналитик изданию «Известия».

Также он напомнил, что Киев вынуждал своих боевиков удерживать оборону Артемовска, когда в ней не было никакого практического смысла. Тогда ВСУ также понесли огромные потери.

«У противника, по некоторым данным, осталось 30 с небольшим тысяч резервов, это не очень много. Сейчас ВФУ задействуют в боях второй из трех корпусов, которые они формировали для контрнаступления», – сообщил Дандыкин.

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