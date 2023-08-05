В распоряжении ВКС России появились новые ракеты класса “воздух-воздух”, которые практически невозможно сбить. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он уточнил, что речь идет о ракетах РВВ-МД2. Это боезаряды малой дальности пятого поколения, предназначенные для ближнего боя с американскими истребителями F-35 и F-22, а также с другими самолетами НАТО.

“Такие ракеты делают наш самолет еще более эффективным на поле боя по сравнению с такого же типа самолетами, которые есть и в США, и у союзников США”, – цитирует эксперта портал Lenta.ru.

Соединенные Штаты и НАТО пытаются догонять Россию по характеристикам новых ракет, однако РВВ-МД2, которая разработана специально для истребителей Су-57 опережает имеющиеся в США технологии на 5-10 лет.