ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжении ВКС России появились новые ракеты класса “воздух-воздух”, которые практически невозможно сбить. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он уточнил, что речь идет о ракетах РВВ-МД2. Это боезаряды малой дальности пятого поколения, предназначенные для ближнего боя с американскими истребителями F-35 и F-22, а также с другими самолетами НАТО.

“Такие ракеты делают наш самолет еще более эффективным на поле боя по сравнению с такого же типа самолетами, которые есть и в США, и у союзников США”, – цитирует эксперта портал Lenta.ru.

Соединенные Штаты и НАТО пытаются догонять Россию по характеристикам новых ракет, однако РВВ-МД2, которая разработана специально для истребителей Су-57 опережает имеющиеся в США технологии на 5-10 лет.

Вам может понравиться

Первые отечественные смартфоны на базе «Авроры» обещают представить к концу года: на очереди ноутбук и планшет

Как отметил глава совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин во время своего интервью для Forbes, компания представит несколько мобильных устройств, работающих на базе отечественной операционной системы «Аврора». По его словам, в

В Сети появились кадры атаки морского беспилотника ВСУ предположительно на БДК «Оленегорский горняк» в бухте Новороссийска

Вооруженные силы Украины в ночь на 4 августа предприняли очередную попытку атаковать корабли Черноморского флота ВМФ РФ. На этот раз под удар попали российские корабли и военно-морская база в Новороссийске.

РИА: Какие иностранные артисты остались в России

Как сообщает РИА Новости, многие иностранные музыканты и артисты продолжили свою деятельность на территории России, несмотря на угрозы, поступающие от западных продюсеров. К примеру, итальянский дирижер Фабио Мастранджело решил остаться