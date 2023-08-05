По всей Украине объявлена воздушная тревога. Исключение составляет только Одесская область. Портал «Военная хроника» сообщает о пуске ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

Мониторинговые ресурсы пока не в состоянии сообщить, куда именно направляются ракеты. Сперва появилась информация о «Калибрах» над Николаевской областью, но они ушли на Запад. Под угрозой в настоящий момент времени находятся также Киев и черкасский регион.

В Киевской области уже заявляют о работе ПВО.

Напомним, в ночь на 5 августа украинский надводный дрон атаковал гражданский танкер в Черном море. Судно получило повреждения корпуса и машинного отделения, все 11 человек, находящиеся на борту, остались живы.