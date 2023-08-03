Российский военный корреспондент Александр Сладков отметил многократно возросшую точность попадания российских ракет точно в цель. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, отметил факт успешного уничтожения шести украинских беспилотников над Калужской областью.

По словам военкора, вооруженные силы Украины так и не смогли найти эффективный способ перехватывать российские ударные беспилотные летательные аппараты, которые регулярно уничтожают тыловые объекты во всех украинских регионах.

Также Сладков отметил, что за последнее время была проведена очень профессиональная и быстрая работа по улучшению точности попаданий российских ракет. По мнению военкора, повышение точности и как следствие эффективности российских ракет стало возможным благодаря развитой научной и производственной сферам.

На Западе были уверены, что российская армия будет вынуждена использовать устаревшие образцы военной техники, снятые с хранения, на фоне введенных санкций. Однако Россия доказала, что может вести эффективную борьбу не только на поле боя, но и в «научных лабораториях, испытательных площадках и производственных цехах», резюмировал Сладков.