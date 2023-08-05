Удар беспилотным морским аппаратом по гражданскому танкеру Sig со стороны вооруженных сил Украины был не случайным. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

По его словам, после анализа опубликованного в Сети видео, на котором запечатлен момент удара морским дроном в гражданское судно, можно выделить ключевой момент атаки украинских боевиков на танкер Sig. Киевский режим выбрал гражданское судно в качестве цели своей атаки целенаправленно.

Военкор подчеркнул, что атака была совершена на мирное торговое судно, стоящее на якоре. Поэтому квалифицировать данное происшествие можно только, как совершение террористического акта. При этом никакого отношения к проведению специальной военной операции данное судно не имело.

Российский военкор также добавил, что киевский режим своими действиями в очередной раз подтвердил необходимость довести все цели СВО до своего логического завершения.