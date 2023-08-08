Российские снайпера из 29-й армии ликвидируют противника по всей протяженности линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком участке фронта. Однако основная зона работы снайперов ВС РФ расположена в окрестностях Угледара, где приоритетными целями являются украинские гранатометчики и пулеметчики. О новой тактике, применяемой в летний период, российскими снайперами рассказал военкор «Известий» Кирилл Ольков.

По словам старшего разведчика-снайпера с позывным «Золотой», основная работа российских снайперов происходит в ночное время суток, когда снижается интенсивность артиллерийских ударов и в небе сокращается количество БПЛА противника. При этом в условиях буйной растительности украинские боевики не боятся проводить смену личного состава на передовых позициях в полный рост. Однако благодаря профессиональной работе снайперов все равно удается ликвидировать от 1 до 2 целей в неделю.

Еще один снайпер с позывным «Сокол» рассказал, когда они впервые вышли на работу в новом районе, противник не боялся копать новые траншеи в полный рост и без брони. Однако после того, как они результативно отработали по ним, остальные смены украинских боевиков начали вести себя намного осторожней.