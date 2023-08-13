В Феодосии на пляже предприниматели открыли новый вид бизнеса. Теперь они продают… тень, рассказал тг-канал «Крыша ТурДома». Авторы поясняют, что бесплатно на пляже можно отдыхать только под палящим южным солнцем.
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В Феодосии на пляже предприниматели открыли новый вид бизнеса. Теперь они продают… тень, рассказал тг-канал «Крыша ТурДома».

Авторы поясняют, что бесплатно на пляже можно отдыхать только под палящим южным солнцем. Если же хочется спрятаться в тень, бизнесмены с удовольствием предложат навесы. Но уже за 150 рублей.

Кроме того, всегда можно взять еще и шезлонг, чтобы отдыхать в тени с максимальным комфортом. Но это обойдется в два раза дороже, то есть в 300 рублей.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Одни написали, что именно из-за такого бизнеса многие россияне предпочитают Турцию. Другие же назвали ситуацию вполне нормальной. Они отметили, что на тех же турецких курортах шезлонги и зонты тоже платные, причем в переводе на российскую валюту они обходятся в 350 рублей.

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