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Смартфоны iPhone 14 и 14 Pro представлены на рынке менее года, однако их пользователи уже выявили существенный недостаток в новых моделях. Владельцы телефонов от компании Apple жалуются, что аккумуляторы в их устройствах деградируют слишком быстро. Как следует из материала портала iMore, емкость батареи в некоторых устройствах уже составляет 87% от первоначальной.

Проблема с быстрой потерей емкости аккумуляторных батарей в смартфонах не нова для компании Apple, однако новая линейка устройств столкнулась с жалобами от владельцев намного раньше, чем предыдущие модели. Ряд экспертов предполагает, что столь ранее проявление проблемы в этом году связано с аномальной жарой на планете и низким качеством аккумуляторов.

Большая часть владельцев считает, что остаток в 90% от первоначальной емкости батареи для устройства, выпущенного всего 10 месяцев назад, является очень плохим показателем. Отмечается, что даже использование современных энергоэффективных процессоров в устройствах компании не помогло с решением проблемы быстрой деградации батареи.

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