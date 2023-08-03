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Российская телеведущая Виктория Боня опровергла слухи о пластической операции, проведенной хирургом Тимуром Хайдаровым, и поделилась деталями в своем личном блоге.

Боня утверждает, что Хайдаров никогда не проводил ей никаких операций. Она также призвала хирурга воздержаться от написания комментариев, в которых он утверждает обратное.

«В комментариях мне пишут, что я использую Хайдарова в целях пиара. Он утверждает, что делал мне пластические операции. На самом деле, это ложь», — поделилась бывшая участница шоу «Звезды в Африке».

Впоследствии Боня высказала критику в адрес Хайдарова, показав фотографии с женщинами, столкнувшимися с ужасными последствиями пластической хирургии.

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