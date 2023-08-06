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На отдыхе в Болгарии у телеведущей Леры Кудрявцевой образовалось много свободного времени, поэтому она чаще общается с подписчиками. В одном из постов она обрушилась с критикой на современных мужчин.

«Как женщине хочется мне видеть не нарциссов, маменькиных сынков, инфантильных мальчиков и ссыкунов. Но в последнее время мои наблюдения, к сожалению, не в пользу сильного пола. Мужчины отстранились от всего, но до сих пор считают себя главой семейства», – написала ведущая.

По ее словам, у мужчин все чаще наблюдается эмоциональная пассивность. Кроме того, становится все больше лиц мужского пола с упомянутыми выше проблемами. Они все еще восхваляют свою мужественность, но на самом деле почти ни на что не способны.

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