Верующие всего мира отмечают день памяти Марии Магдалины. Агентство РИА Новости в своей публикации сообщило, что Ватикан допустил ошибку, тысячу лет называя ее блудницей.

На самом деле Мария была глубоко верующей женщиной и одной из самых преданных учениц Иисуса. Она видела множество событий его жизни, среди которых его смерть на кресте и последовавшее за ней Воскресение. Именно Мария Магдалина первой увидела Христа после того, как он воскрес и рассказала об этом другим ученикам.

В XIII столетии один из понтификов неверно трактовал историю жизни Марии и назвал ее блудницей. Однако ни в церковном предании, ни в Библии нет ни слова о том, что Магдалина была проституткой. Слово грешница, которым ее назвали, было просто неверно истолковано, что привело в тысячелетнему заблуждению. И только современные исследования позволили расставить все по местам.