Действия киевского режима, связанные с вызовом польского посла в МИД Украины, являются опасной «игрой с огнем». Об этом на своей страничке в социальной сети Twitter (заблокирована в России) написал генсек правящей в Польше партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский.

Польский политик подчеркнул, что вызов в Министерство иностранных дел Украины единственного посла, которые остался в Киеве в трудное и опасное для страны время, является очень «опасной игрой» для украинских политиков. При этом он отметил, что киевские власти должны искать врага не на Западе, а на Востоке.

Также Соболевский подчеркнул, что украинские власти решили вызвать польского посла в МИД Украины именно 1 августа, в годовщину Варшавского восстания против нацистской Германии. Данное поведение украинских политиков, по мнению генсека правящей в Польше партии, является «особой наглостью, которая не должна остаться без ответа».