Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Забайкальскому краю, группа нетрезвых молодых людей избили двух ветеранов СВО. Один из потерпевших госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу.

Отмечается, что ветераны спецоперации находились в кафе вместе со своими знакомыми. У них произошла словесная перепалка с компанией молодых людей, переросшая в драку. Отмечается, что пьяные молодые люди повалили на землю мужчину, ставшего инвалидом в результате боев в зоне СВО, и избили его ногами. Силы были неравными, так как потерпевший потерял ногу в результате полученного ранения во время боевых действий в зоне СВО.

Товарищ пострадавшего пытался вступиться за друга, но в силу своей инвалидности не смог ему помочь. Также нападавшие повредили автомобиль ветеранов спецоперации.

Правоохранителям удалось установить личности всех участников инцидента. По факту повреждения автомобиля уже возбуждено уголовное дело. А что касается причиненного вреда здоровью ветерана СВО, то определение тяжести преступления будет осуществлено после проведения судебно-медицинской экспертизы.