Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и внедорожника произошло в Южно-Сахалинске. На повороте к аэропорту областного центра в Хомутово автобус с пассажирами столкнулся с джипом.

Авария со смертельным исходом произошла 25 августа в девять часов вечера по местному времени на перекрестке улиц Ивана Куропатко и проспекте Мира. По предварительной информации в ДТП пострадало семь человек, находившихся в автобусе. Сообщается, что одна женщина вылетела из автобуса, после чего автобус наехал на нее.

Трое человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы, а еще трое человек от госпитализации отказались. В настоящий момент на место происшествия работают сотрудники ГИБДД, экстренных служб и сотрудники мэрии. Также был в больницу попал и водитель внедорожника, который, по предварительным данным, двигался на высокой скорости.

По словам Сергея Павлова, занимающего должность директора АО «Транспортная компания», все пассажиры автобуса были застрахованы, поэтому получат надлежащие страховые выплаты.