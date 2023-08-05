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В городе Кызыл, Республика Тыва, мастер по наращиванию ресниц избила свою клиентку из-за негативного отзыва о ее работе. Как сообщает Телеграм-канал Mash Siberia, лешмейкер напала на свою клиентку вместе с подругами неподалеку от ночного клуба.

Пострадавшая девушка рассказала, что после похода на процедуру наращивания ресниц осталась недовольна полученным результатом, поэтому оставила в соцсетях негативный комментарий о работе мастера. Негативный текст в отзыве клиентки настолько разозлил мастера, что женщина решила устроить разборки с бывшей клиенткой. На следующий вечер на нее напала лешмейкер в присутствии многочисленных свидетелей. Девушку спасли автомобилисты, которые ехали мимо.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Она получила многочисленные синяки и ссадины. Медики также диагностировали сотрясение мозга. Девушка написала заявление в полицию. Отмечается, что во время своего нападения мастер по наращиванию ресниц снимала все на видео. Ролик был передан в правоохранительные органы.

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