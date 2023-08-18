Экстремальная жара в Средиземноморских странах вынуждает туристов искать более прохладные и комфортные места для отдыха. Это пугает представителей туристического бизнеса из Турции, Греции, Италии, и Испании, по которым такие перемены ударят в первую очередь.

Издание Turizm Guncel внимательно изучило статистику приложения Little Emperors, позволяющего выбирать и бронировать номера в отелях в режиме онлайн. Выяснилось, что все популярнее становятся скандинавские страны, особенно Норвегия с ее фьордами, а также Куршевель и другие альпийские курорты, традиционно считавшиеся «зимними».

Авторы публикации отмечают, что Норвегия, Германия, Австрия, Швейцария – это направления для отдыха, которые значительно дороже Турции. Поэтому именно туда уезжают в этом годы богатые туристы.

Про мнению экспертов, изменения климата вряд ли полностью «выгонят» отдыхающих из Турции и других Средиземноморских стран. Но они заставят туристический бизнес стать гибким и изменить «рамки сезонности». Так, если раньше бархатным сезоном считался сентябрь, то теперь многие отели намерены работать в октябре и даже в ноябре, когда погодные условия станут значительно мягче и комфортнее, а холода все еще будут оставаться далеко.