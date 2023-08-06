Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон высмеял заявления о том, что контрнаступлению ВСУ мешают густые заросли. Он ехидно заявил, что вместо вооружения и техники украинской армии нужно было поставлять газонокосилки.

«Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками?», – высказался Джонсон.

Также он назвал невежами всех, кто распространяет это абсурдное заявление о слишком густой растительности на юге Украины и в Донбассе.

Напомним, версию британских разведчиков о зарослях, мешающих ВСУ продвигаться вперед, поддержало издание «1945». Автор отметил, что трава не дает нормально использовать бронетехнику, а также мешает обнаруживать мины, что приводит к потерям.