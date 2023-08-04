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Эритрейский фестиваль в Стокгольме завершился погромом, устроенным противниками правительства африканской страны. Они поджигали авто и сносили палатки, в результате более 50 человек оказались в больницах с ранениями, а около сотни были арестованы полицией, сообщает издание The Guardian.

В погроме приняло участие более 1000 противников правительства Эритреи. Они взяли место проведения фестиваля штурмом, сожгли не только автомобили, но и киоски. Один из участников мероприятия Эмануэль Асмалаш заявил, что протестующие никакого отношения к Эритрее не имеют, это террористы из Эфиопии.

«Это не фестиваль, они учат своих детей разжиганию ненависти», – высказал своем мнение в эфире шведского телевидения один из протестующих «Это не фестиваль, они учат своих детей разжиганию ненависти», – Майкл Кобраб.

Полиция Швеции уже ведет расследование поджогов, беспорядков и препятствования ее работе.

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