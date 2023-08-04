Страны НАТО обучили несколько крупных украинских подразделений на своей территории, однако Киев не торопится вводить эти части в бой. Также Соединенные Штаты раздражены из-за нежелания ВСУ применять изученные принципы на практике.

«Есть разочарование в том, что они не использовали большую боевую мощь, которая у них есть», заявил в интервью NBC News высокопоставленный чиновник Пентагона.

Другие представители американских властей и военного ведомства США даже не скрывали свое раздражение нежеланием Украины разворачивать подразделения, прошедшие подготовку в странах НАТО и получивших все необходимые знания и навыки.

Один из чиновников Белого дома отметил, что американская администрация и союзники Соединенных Штатов дали Киеву более 500 единиц танков и другой бронетехники, предоставили все то, что просили украинские власти, но никакой отдачи от этого пока не наблюдается.