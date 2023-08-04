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Правоохранителями в Челябинске был задержан Владимир Ческидов, оказавшийся жестоким убийцей. На протяжении длительного периода не было известно о совершенных ним преступлениях.

Его первой жертвой, которая осталась в живых, была девушка по имени Эльвира. Девушка начала жить с Ческидовым, который в итоге чуть ли не задушил ее проводом утюга. Затем девушка сбежала от него. Через некоторое время Ческидов начал проживать с девушкой по имени Мария, которая в итоге выпала из четвертого этажа.

Через несколько лет Ческидов вернулся в дом матери и привел с собой девушку по имени Екатерина, которую представил своей приемной дочерью. Он запугал ее и вынуждал работать по дому, а ночью насиловал, угрожая ножом. Девушка жила с ним в постоянном страхе, а мать маньяка ни о чем не догадывалась.

Через год своего заключения Екатерина услышала крики во дворе, когда она вышла, то увидела окровавленное тело женщины, убитой Ческидовым. Он заставил Екатерину помочь закопать тело убитой в огороде.

Когда Екатерине удалось сбежать от Ческидова, она обратилась в полицию. Правоохранители задержали Владимира Ческидова, обнаружив на его участке останки убитой женщины.

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