В Сети опубликовано уникальное предложение о продаже автомобиля ВАЗ-2104. Уникальность его заключается в том, что машина 1992 года выпуска с пробегом всего 10 километров представляет собой настоящую «капсулу времени».

Владелец заявляет, что авто имеет историческую ценность. Поэтому он настаивает на стоимости в 10 миллионов рублей и не намерен уступать. По его словам, он никуда не торопится, поэтому готов дождаться, пока получит реальную цену за уникальную машину.

Все заводские пломбы находятся на своих местах, имеются абсолютно все этикеты и сопроводительные бумаги. Также владелец сохранил квитанцию и справку-счет из магазина, которые ему были выданы при покупке «четверки».

Модель ВАЗ-2104 оснащена двигателем с объемом 1,5 литра и мощностью в 72 л.с. Продавец предлагает в комплекте также аккумулятор 6 ст-55 также 1992 года выпуска.