Противник продолжает накапливать силы на Запорожском направлении для очередной попытки прорвать линию обороны Вооруженных Сил Украины. Однако переброска личного состава на передовые позиции находится под пристальным надзором со стороны разведчиков российской армии.

Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видео, на кадрах которого можно увидеть, как сразу после захода на позиции свежих резервов противника по их блиндажу был нанесен точный удар FPV-дроном.

Бойцы спецотряда ВС России наблюдали ротацию личного состава украинских военнослужащих на передовых позициях при помощи разведывательного беспилотного летательного аппарата. После чего по блиндажу, в котором укрылся противник был нанесен точечный удар FPV-дроном с взрывчаткой.

Ранее военкоры сообщили, что в окрестностях населенного пункта Работино на Запорожском направлении бойцами 6-й роты 1429-го мотострелкового полка, сформированного из мобилизованных жителей Москвы и Подмосковья, была уничтожена бронегруппа противника, пытавшаяся прорвать первую линию обороны ВС России.