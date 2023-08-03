Кадры боевой работы по позициям украинских боевиков на переднем крае были сняты иностранными наемниками, которые выступают на стороне вооруженных сил Украины. Видеозапись нанесения бомбового удара по позициям ВСУ опубликовали авторы Телеграм-канала «Работайте братья».

Укрывающиеся в лесопосадке наемники ВС Украины сняли момент удара по позициям своих сослуживцев на соседней позиции. После чего буквально над их головами проносится российский бомбардировщик Су-34. При этом наемникам повезло, что удар пришелся по соседней позиции их сослуживцев, и они остались целыми.

Напомним, что Су-34 представляет собой сверхзвуковой многофункциональный истребитель-бомбардировщик, который активно применяется в зоне боевых действий командованием ВС России для уничтожения позиций противника на передовой и в тылу. По информации Министерства обороны, в мае текущего года Су-34 ВСК РФ поразил пункт временной дислокации иностранных наемников, расположенный в селе Ивановка Харьковской области, при помощи управляемой планирующей авиационной бомбы.