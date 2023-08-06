ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Авторы Телеграм-канала Mash опубликовали кадры с летящим в окрестностях подмосковного города Чехов беспилотным летательным аппаратом вооруженных сил Украины. Вражеский дрон был обнаружен над 70-м километром трассы М-2 «Крым».

Беспилотный летательный аппарат противника был идентифицирован, как модель UJ-22 Airborne, разработанный украинской компанией UKRJET. Очевидцы сообщают, что на его борту была надпись, нанесенная черной краской. Видеоролик с пролетающим в небе Подмосковья беспилотником противника был снят около 11:00 утра 6 августа.

По словам автора видеоролика, украинский дрон UJ-22 Airborne направлялся в сторону поселка Сельхозтехника. Высота полета беспилотного летательного аппарата, по словам очевидцев, соответствовала примерно 100 метрам. После этого жители Чехова услышали взрыв в 11:27 по местному времени.

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат противника был сбит в окрестностях населенного пункта Подольск.

Вам может понравиться

Чиновница из ХМАО опубликовала в Сети откровенный видеоролик, снятый в собственном кабинете

В Ханты-Мансийском автономном округе разразился скандал после публикации откровенного видео прямо из рабочего кабинета одной из сотрудниц администрации города Пыть-Яха. Заместитель начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля проектно-сметной документации в

Российские “Кинжалы” атаковали военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области

В Киеве, Запорожье и Хмельницкой области прозвучали сильные взрывы. Украинские СМИ уже вовсю пишут о последствиях новой атаки ВС РФ. Издание «Страна» сообщает, что для удара использовались ракеты «Калибр» и

Экс-офицер НАТО Атламазоглу: Заросли на юге Украины стали серьезным препятствием для ВСУ

Плотные заросли на Донбассе и в южных регионах Украины мешают контрнаступлению ВСУ. Такое предположение высказал бывший офицер ВС НАТО Ставрос Атламазоглу. В своей публикации в издании «1945» он пояснил, что