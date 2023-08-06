Авторы Телеграм-канала Mash опубликовали кадры с летящим в окрестностях подмосковного города Чехов беспилотным летательным аппаратом вооруженных сил Украины. Вражеский дрон был обнаружен над 70-м километром трассы М-2 «Крым».

Беспилотный летательный аппарат противника был идентифицирован, как модель UJ-22 Airborne, разработанный украинской компанией UKRJET. Очевидцы сообщают, что на его борту была надпись, нанесенная черной краской. Видеоролик с пролетающим в небе Подмосковья беспилотником противника был снят около 11:00 утра 6 августа.

По словам автора видеоролика, украинский дрон UJ-22 Airborne направлялся в сторону поселка Сельхозтехника. Высота полета беспилотного летательного аппарата, по словам очевидцев, соответствовала примерно 100 метрам. После этого жители Чехова услышали взрыв в 11:27 по местному времени.

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат противника был сбит в окрестностях населенного пункта Подольск.