До 10 тысяч долларов платили уклонисты от службы в украинской армии должностным лицам, чтобы те позволили им уехать за границу. В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что раскрыли крупную схему бегства призывников за пределы страны. Об этом пишет “Лента.ру” со ссылкой на телеграм-канал СБУ.

Лица, причастные к бегству призывников, уже установлены. Украинские спецслужбы полагают, что должностные лица сами выходили на граждан, которые не желали служить в украинской армии. Для этого у них существовала разветвлённая сеть информаторов и посредников, работающих во многих регионах Украины. Каждому заплатившему уклонисту чиновники выдавали поддельную справку о его негодности военной службе.

Позже с этой справкой уклонист покидал страну. Причём для выезда использовался только один пропускной пункт на границе: “Староказачье” в Одесской области.