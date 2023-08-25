Представленная российскими разработчиками нейросеть SheetsGPT, призванная ускорить работу с таблицами, упростит работу сотрудников маркетпейлсов, бухгалтеров, операторов персональных данных и других специалистов, обрабатывающих большие массивы данных. Об этом сообщает пресс-служба НТИ.

Команда российских программистов создала новую систему SheetsGPT на базе собственной нейронной сети. Теперь обработка персональных данных, отчетов, заказов и любых других данных и перенос значений в таблицу станет намного проще, говорится в сообщении пресс-службы.

Использование нейросети SheetsGPT избавит пользователей от необходимости запоминать сложные формулы и макросы для создания сложных таблиц. Нейросеть понимает текстовый запрос пользователя, серверная часть обрабатывает его и возвращает в готовой табличной форме.

В настоящий момента, по словам руководителя проекта Антона Аверьянова, нейросеть находится на стадии прототипа. Однако продажи для конечных потребителей должны быть открыты уже в ближайшее время после завершения всех тестов.