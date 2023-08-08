Специалистами Московского физико-технического университета создано мобильное приложение для операционной системы Android, способное определять спелость овощей и фруктов. Отмечается, что приложение способно анализировать Wi-Fi-сигнал, который пропускается через овощ или фрукт, а затем сообщает степень его зрелости и спелости.

Программа позволит определить степень зрелости и качества плода, не нарушая его целостности. К примеру, твердая кожура арбуза или дыни не позволяет определить зрелость мякоти, но данная программа способна это сделать.

Руководитель лаборатории радиофотоники Центра фотоники и двумерных материалов, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов рассказал, что при созревании плода увеличивается содержание в нем сахара. В результате чего меняется его диэлектрические свойства. Именно благодаря этому пропущенный через плод сигнал Wi-Fi способен определить степень его зрелости.