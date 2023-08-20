Автоматическая станция «Луна-25» не смогла выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщили представители «Роскосмоса» на своем официальном сайте. Отмечается, что причиной невозможности осуществления перехода стало возникновение
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Автоматическая станция «Луна-25» не смогла выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщили представители «Роскосмоса» на своем официальном сайте. Отмечается, что причиной невозможности осуществления перехода стало возникновение нештатной ситуации на борту станции.

В сообщении говорится, что в соответствии с программой полета станции «Луна-25» был выдан импульс для перехода на предпосадочную орбиту в 14:10 по московскому времени. Однако маневр с заданными параметрами не был осуществлен, так как на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация. «В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации», – подчеркнули в «Роскосмосе».

Автоматическая станция «Луна-25» была создана Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина. Это первый аппарат, способный осуществить мягкую посадку на Южном полюсе Луны, где поверхности присущ сложный рельеф. Посадка должна произойти 21 августа.

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