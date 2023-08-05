ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дрон-камикадзе “Гастелло”, который уже отправился в серийное производство, учитывает все пожелания военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

РИА Новости со ссылкой на инженера-разработчика новейшего FPV-беспилотника сообщает, что режим First Person View дает возможность оператору видеть картинку на мониторе, а также с помощью специальных очков или видеошлема.

Дрон разрабатывался таким образом, чтобы обеспечивать возможность использования в темное время суток.

“Гастелло” на 30 процентов состоит из комплектующих производства РФ. Так, в нем используются корпуса и рамы из карбона. Но производитель делает все возможное, чтобы увеличить этот показатель до 95%.

По словам разработчика, планируется производить до 5 000 дронов-камикадзе ежемесячно, что позволит покрыть потребности бойцов на передовой.

Вам может понравиться

Philosophical Transactions: ученые из США назвали фруктозу главной причиной развития диабета, ожирения и гипертонии

Группа ученых из Колорадского университета провела исследование, в результате которого смогла установить, что чрезмерное потребление фруктозы может стать причиной развития ожирения, диабета и жировой болезни печени. Результаты научной работы были

“Кошмар какой!”: Лев Лещенко отреагировал на известие о смерти Ирины Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко была любимицей народа, заявил актер и певец Лев Лещенко. Так 81-летняя «звезда» российской эстрады прокомментировал смерть своей коллеги по артистическому цеху. Он назвал Мирошниченко удивительной пассионарной личностью,

Никто не пострадал при повреждении морскими дронами танкера в Керченском проливе

На российском гражданском танкере, пострадавшем от атаки украинского надводного беспилотника, находится 11 человек. Все они остались на судне, снимать никого не пришлось, погибших нет. Некоторые члены экипажа получили порезы из-за