Дрон-камикадзе “Гастелло”, который уже отправился в серийное производство, учитывает все пожелания военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

РИА Новости со ссылкой на инженера-разработчика новейшего FPV-беспилотника сообщает, что режим First Person View дает возможность оператору видеть картинку на мониторе, а также с помощью специальных очков или видеошлема.

Дрон разрабатывался таким образом, чтобы обеспечивать возможность использования в темное время суток.

“Гастелло” на 30 процентов состоит из комплектующих производства РФ. Так, в нем используются корпуса и рамы из карбона. Но производитель делает все возможное, чтобы увеличить этот показатель до 95%.

По словам разработчика, планируется производить до 5 000 дронов-камикадзе ежемесячно, что позволит покрыть потребности бойцов на передовой.